楽しく続ける安全意識！ イエローハット「春の全国交通安全運動応援キャンペーン」

記事ポイント イエローハットが交通ルールを学べる「道路標識クイズ」をXで毎日出題します。イエローハットが店頭購入者向けに交通安全グッズのプレゼントを実施します。全国交通安全運動応援キャンペーンが安全運転を楽しく見直すきっかけになります。 イエローハットが交通ルールを学べる「道路標識クイズ」をXで毎日出題します。イエローハットが店頭購入者向けに交通安全グッズのプレゼントを実施します。全国交通安全運動応援キャンペーンが安全運転を楽しく見直すきっかけになります。

イエローハットが、春の全国交通安全運動に合わせた「全国交通安全運動応援キャンペーン」を実施します。

道路標識クイズや店頭プレゼントが、交通安全を身近に学べる内容です。

イエローハット「春の全国交通安全運動応援キャンペーン」

キャンペーン名: 春の全国交通安全運動応援キャンペーン実施期間: 2026年4月6日から2026年4月15日まで監修: 一般財団法人 全日本交通安全協会

キャンペーンが、交通ルールの遵守や正しい交通マナーの実践を楽しく学べる機会を用意します。

取り組みが、イエローハットの社名に由来する交通事故防止への思いを込めた啓発活動として展開されます。

道路標識クイズ

出題期間: 2026年4月6日から2026年4月15日まで出題時間: 毎日午前10時出題場所: イエローハット公式X監修: 一般財団法人 全日本交通安全協会

道路標識クイズが、運転免許取得後に忘れがちな交通ルールを見直すきっかけになります。

監修付きの内容が、交通安全をより正確に学びたい人に役立ちます。

X参加プレゼント

実施期間: 2026年4月6日から2026年4月15日まで応募方法: 毎日午前10時にXで出題されるクイズに回答賞品: ハットにゃん 交通安全ピンバッジ当選人数: 合計25名内訳: 毎日2名、5問正解達成者から5名

Xキャンペーンが、クイズ参加を通して幅広い世代に交通安全意識を広げます。

プレゼント企画が、毎日の参加を楽しみに続けやすくします。

店頭購入プレゼント

実施期間: 2026年4月10日から2026年4月15日まで実施店舗: イエローハット全店舗対象: 店頭で買い物をした人賞品: ハットにゃん 交通安全アクリルお守り配布数: 全国合計150,000名

店頭キャンペーンが、買い物とあわせて交通安全を意識する機会をつくります。

交通安全アクリルお守りが、ドライブのお守りとして持ち歩きたくなるデザインです。

SDカード提示特典

実施期間: 2026年4月10日から2026年4月15日まで店頭で税込2,000円以上購入時にSDカードを提示特典: ハットにゃんプラカップまたはBOXティッシュ配布上限: 1人1点まで

SDカード提示特典が、安全運転を続けてきた人へのうれしい来店特典になります。

選べるノベルティが、日常で使いやすい実用品として受け取れます。

ブランドとマスコット

イエローハットの社名が、通学時に児童がかぶる黄色い帽子に由来しています。

ブランド名に込められた思いが、人とクルマの心地よい共存と交通安全への願いを伝えます。

ハットにゃんが、人とクルマが安心して暮らせる社会を願って生まれたオリジナルマスコットキャラクターです。

キャラクターの存在が、交通安全のメッセージを親しみやすく届けます。

これまでの取り組み

2025年春の取り組みが、歩行者優先意識の徹底に協力する交通ルールクイズを展開します。

2025年秋の取り組みが、交通安全○×クイズで交通ルールの普及を後押しします。

2024年春の取り組みが、歩行者優先意識の徹底と思いやり運転の励行を呼びかけます。

2024年秋の取り組みが、ヘッドライトの早期点灯を体感できるゲームで安全運転を啓発します。

2023年春の取り組みが、こどもをはじめとする歩行者の安全確保をテーマにしたキャンペーンを実施します。

2023年秋の取り組みが、ヘッドライトの早期点灯の重要性を伝える啓発企画を行います。

2022年春の取り組みが、信号機のない横断歩道での一時停止を促す「ストップ横断歩道」キャンペーンを展開します。

2022年秋の取り組みが、Right onとのコラボレーションでヘッドライト早期点灯を啓発します。

2021年春の取り組みが、「100日後に死ぬワニ」とのコラボレーションで交通安全フレーズを募集します。

2021年秋の取り組みが、夕暮れ時と夜間の事故防止に向けてライトオンキャンペーンを実施します。

2020年春の取り組みが、交通事故の発生状況をわかりやすい漫画で紹介します。

2020年秋の取り組みが、ドライブ中のヒヤリ・ハット体験に関するコメント募集を行います。

春の全国交通安全運動応援キャンペーンが、交通安全を日常の中で学び直せる参加型企画です。

道路標識クイズと店頭特典が、家族やドライバーにとって参加しやすい内容をそろえています。

イエローハットの継続的な啓発活動が、安全運転を身近に考えるきっかけを広げます。

春の全国交通安全運動応援キャンペーンの紹介でした。

よくある質問

Q. 道路標識クイズはどこで参加できますか？

A. 道路標識クイズはイエローハット公式Xで毎日午前10時に参加できます。

Q. 店頭キャンペーンはいつ実施されますか？

A. 店頭キャンペーンは2026年4月10日から2026年4月15日までイエローハット全店舗で実施されます。

Q. SDカード提示でもらえる特典は何ですか？

A. SDカード提示特典は、税込2,000円以上の買い物時にハットにゃんプラカップまたはBOXティッシュが1人1点もらえます。

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