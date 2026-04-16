記事ポイント国立音楽大学の講堂で前川國男設計の建築と音楽を楽しめるイベントです。講堂大ホールのパイプオルガン演奏と特別レクチャーを同日に体験できます。講堂小ホールのピアノミニコンサートや関連展示も入場料500円で楽しめます。国立音楽大学は、前川國男が手がけた建築と音楽の魅力を一度に味わえる記念イベントを開催します。イベントは、講堂大ホールのパイプオルガン演奏と前川建築に迫るレクチャーを組み合わせた特