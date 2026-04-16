名建築に包まれる音の体験！ 国立音楽大学「コンサート＆amp;レクチャー 前川建築と国立音楽大学」

記事ポイント 国立音楽大学の講堂で前川國男設計の建築と音楽を楽しめるイベントです。講堂大ホールのパイプオルガン演奏と特別レクチャーを同日に体験できます。講堂小ホールのピアノミニコンサートや関連展示も入場料500円で楽しめます。 国立音楽大学の講堂で前川國男設計の建築と音楽を楽しめるイベントです。講堂大ホールのパイプオルガン演奏と特別レクチャーを同日に体験できます。講堂小ホールのピアノミニコンサートや関連展示も入場料500円で楽しめます。

国立音楽大学は、前川國男が手がけた建築と音楽の魅力を一度に味わえる記念イベントを開催します。

イベントは、講堂大ホールのパイプオルガン演奏と前川建築に迫るレクチャーを組み合わせた特別な内容です。

講堂小ホールのミニコンサートや関連展示もそろい、キャンパスの個性を幅広く楽しめます。

国立音楽大学「コンサート&レクチャー 前川建築と国立音楽大学」

イベント名：コンサート&レクチャー 前川建築と国立音楽大学会場：国立音楽大学 講堂入場料：500円（事前申し込み不要、本法人の各校在学生は無料）主催：国立音楽大学創立100周年記念事業実行委員会詳細URL：https://www.kunitachi.ac.jp/100th/maekawa_architects/article/info_maekawa_kunion.html

国立音楽大学の講堂大ホールは、前川國男晩年の作品として前川建築の魅力を感じられる空間です。

イベントは、美しいホールで響くパイプオルガン演奏と建築の背景を知るレクチャーを通して、音楽大学ならではの体験を届けます。

大ホールプログラム

時間：16:30〜17:50会場：講堂大ホール開場：16:00内容：パイプオルガン演奏、特別レクチャー登壇：橋本功氏（前川建築設計事務所所長）司会：柴田翔平氏

講堂大ホールのプログラムは、荘厳なパイプオルガンの響きと前川建築の魅力を学べる構成です。

レクチャーは、前川國男の歩みをたどりながら国立音楽大学の建築に込められた工夫をわかりやすく紹介します。

小ホールミニコンサート

時間：15:30〜16:15会場：講堂小ホール開場：15:10出演：鍵盤楽器専修（ピアノ）の学生3名入場：大ホールの入場料500円に含む

講堂小ホールのミニコンサートは、扇形の客席と豊かな響きを生かしたピアノ演奏を楽しめる企画です。

小ホールの音色は、大ホールのパイプオルガンとは異なる魅力を味わえる点も見どころです。

関連展示

関連展示は、講堂ホワイエで前川建築に関する貴重な資料を紹介します。

展示は、コンサートやレクチャーとあわせて建築への理解を深めたい人にうれしい内容です。

特設サイト連載

連載名：名建築と学ぶ〜前川建築とくにおん公開先：https://www.kunitachi.ac.jp/100th/maekawa_architects/article/100周年特設サイト：https://www.kunitachi.ac.jp/100th/公式X：https://x.com/100th_kunion公式Instagram：https://www.instagram.com/100th_kunion公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61577370872460

100周年特設サイトの連載は、国立音楽大学の前川建築にある特徴や音楽大学ならではの工夫を紹介します。

連載は、イベントとあわせて読むことで会場で見る建築の魅力をより立体的に楽しめます。

国立音楽大学の100周年記念イベントは、建築と音楽をひとつの流れで楽しめる点が魅力です。

講堂大ホールと講堂小ホールの響きの違いを体感できる構成は、会場の個性を知りたい人にも向いています。

関連展示や特設サイトの連載もそろい、前川建築の世界を多角的に味わえます。

国立音楽大学「コンサート&レクチャー 前川建築と国立音楽大学」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場には事前申し込みが必要ですか？

A. イベントの入場は事前申し込み不要で、500円で参加できます。

Q. 講堂小ホールのミニコンサートは別料金ですか？

A. 講堂小ホールのミニコンサートは、講堂大ホールの入場料500円に含まれます。

Q. 前川建築に関する情報はイベント以外でも見られますか？

A. 国立音楽大学100周年特設サイトで公開中の「名建築と学ぶ〜前川建築とくにおん」連載でも確認できます。

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