記事ポイントアトレ新浦安が浦安D-Rocksと包括連携協定を締結し、地域活性化を進めます。アトレ新浦安が商業施設の接点とスポーツ資源を生かした取り組みを展開します。浦安D-Rocksコラボ弁当がアトレ新浦安で購入できます。アトレ新浦安が浦安D-Rocksと地域連携共創・相互支援に関する包括連携協定を締結しています。包括連携協定が商業施設の地域接点とスポーツの力を掛け合わせ、浦安市の持続可能な地域活性化につなげます。館