記事ポイント アトレ新浦安が浦安D-Rocksと包括連携協定を締結し、地域活性化を進めます。アトレ新浦安が商業施設の接点とスポーツ資源を生かした取り組みを展開します。浦安D-Rocksコラボ弁当がアトレ新浦安で購入できます。 アトレ新浦安が浦安D-Rocksと包括連携協定を締結し、地域活性化を進めます。アトレ新浦安が商業施設の接点とスポーツ資源を生かした取り組みを展開します。浦安D-Rocksコラボ弁当がアトレ新浦安で購入できます。

アトレ新浦安が浦安D-Rocksと地域連携共創・相互支援に関する包括連携協定を締結しています。

包括連携協定が商業施設の地域接点とスポーツの力を掛け合わせ、浦安市の持続可能な地域活性化につなげます。

館内では協定に基づく取り組みとして、選手考案のコラボ弁当も販売しています。

アトレ新浦安「浦安D-Rocksとの包括連携協定」

協定内容：地域連携活動、商業施設×スポーツによる地域活性化、ブランド価値向上と地域コミュニティ強化目的：浦安市の社会課題解決と地域活性化への貢献連携先：アトレ新浦安、浦安D-Rocks

包括連携協定がアトレ新浦安の地域接点と浦安D-Rocksのスポーツ資源を生かし、街に根ざした取り組みを広げます。

アトレ新浦安が地元ラグビークラブと連携し、地域共創と魅力発信を具体化しています。

コラボ弁当

商品名：浦安D-Rocks 梅田海星選手考案「浦安D-Rocksコラボ弁当」販売場所：アトレ新浦安 1F「跳ね鯛＋三代目茂蔵」価格：1,296円（税込）内容：肉と魚をバランスよく楽しめるボリューム満点のお弁当

浦安D-Rocksコラボ弁当が館内ショップで購入できます。

コラボ弁当がアスリート視点で食べ応えとバランスを両立したメニューとして楽しめます。

施設情報

施設名：アトレ新浦安所在地：千葉県浦安市入船1-1-1営業時間：10:00〜21:00構造：鉄骨造、鉄筋コンクリート造階数：地上2階延床面積：14,802平方メートル店舗面積：7,154平方メートル店舗数：59ショップ（2026年4月6日現在）公式サイト：https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/

アトレ新浦安が買い物と地域交流の拠点として利用できます。

アトレ新浦安が浦安D-Rocksとの取り組みを通じて、街に新しい接点を生み出しています。

包括連携協定がスポーツと商業施設をつなぎ、地域に参加しやすい機会を広げます。

浦安D-Rocksコラボ弁当も楽しめるアトレ新浦安の紹介でした。

よくある質問

Q. 浦安D-Rocksコラボ弁当はどこで買えますか？

A. 浦安D-Rocksコラボ弁当はアトレ新浦安1F「跳ね鯛＋三代目茂蔵」で購入できます。

Q. アトレ新浦安と浦安D-Rocksの連携では何を行いますか？

A. 包括連携協定では地域連携活動、商業施設×スポーツによる地域活性化、ブランド価値向上と地域コミュニティ強化に取り組みます。

Q. アトレ新浦安の営業時間は何時ですか？

A. アトレ新浦安の営業時間は10:00〜21:00です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 街を盛り上げる連携の一歩！ アトレ新浦安「浦安D-Rocksとの包括連携協定」 appeared first on Dtimes.