世界最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella）」の2週目が、日本時間4月18〜20日、カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・クラブで開催される。ヘッドライナーを務めるのは引き続きサブリナ・カーペンター、ジャスティン・ビーバー、カロルGの3組。前週でも話題となった日本勢、藤井風、Creepy Nuts、\ØU$UK€ \UK1MAT$Uの活躍にも注目が集まっている。前週ではジャック・ホワイトが務めた「大物枠」には、