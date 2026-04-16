コーチェラ2026【2週目】YouTubeで楽しむ 配信タイムテーブル一覧
世界最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella）」の2週目が、日本時間4月18〜20日、カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・クラブで開催される。
ヘッドライナーを務めるのは引き続きサブリナ・カーペンター、ジャスティン・ビーバー、カロルGの3組。前週でも話題となった日本勢、藤井風、Creepy Nuts、\ØU$UK€ \UK1MAT$Uの活躍にも注目が集まっている。
前週ではジャック・ホワイトが務めた「大物枠」には、ケイシー・マスグレイヴスが登場。現行カントリー界のスターが、藤井 風の前にMojaveステージに出演する。一部出演アーティストの配信時刻が変更されているほか、YUMAステージが配信ラインナップに加わり（Sonoraステージは2週目配信なし）、Quasarステージの顔ぶれが入れ替わっている。
また昨年に続き、視聴者参加型企画「Watch With」が開催。第2週目には、米国のクリエイター、ダニエル・ウォールが藤井 風のパフォーマンスを実況するほか、ValkyraeによるKATSEYE、Terry and KaniyiaによるカロルGの実況配信も予定されている。
2週目の配信タイムテーブルは以下の通り。
※スケジュールは4月16日（木）AM10時時点のもの
※各アーティストの出演時間は日本時間で記載
※配信時間／配信アーティストは予告なく変更される場合あり
■1日目・4月18日（土）※日本時間
>>>各ステージのYouTube配信ページはこちら
※以下の画像は現地時間
★08:00 AM
08:00 Dabeull（Outdoor Theatre）
08:00 Youna（Sahara）
08:00 Bob Baker Marionettes（Gobi）
08:00 Groove Armada（Yuma）
08:15 BINI（Mojave）
08:45 NewDad（Gobi）
08:50 HUGEL（Sahara）
BINI（Photo by Christina House/Los Angeles Times/Getty Images）
★09:00 AM
09:00 Rossi. x Chloé Caillet（Yuma）
09:00 Darco（Quasar）
09:20 Lykke Li（Outdoor Theatre）
09:20 Teddy Swims（Coachella Stage）
09:30 Central Cee（Mojave）
09:30 Joyce Manor（Gobi）
★10:00 AM
10:15 Marlon Hoffstadt（Sahara）
10:15 CMAT（Gobi）
10:15 Kettama（Yuma）
10:40 Dijon（Outdoor Theatre）
10:45 Devo（Mojave）
★11:00 AM
11:00 The xx（Coachella Stage）
11:00 Franky Rizardo（Quasar）
11:20 fakemink（Gobi）
11:30 Prospa（Yuma）
★12:00 PM
12:00 KATSEYE（Sahara）
12:05 Turnstile（Outdoor Theatre）
12:10 Moby（Mojave）
12:25 Holly Humberstone（Gobi）
12:45 Max Dean x Luke Dean（Yuma）
★01:00 PM
01:00 Sabrina Carpenter（Coachella Stage）
01:00 Armin van Buuren x Adam Beyer（Quasar）
01:15 Levity（Sahara）
01:20 Slayyyter（Mojave）
01:50 Joost（Gobi）
サブリナ・カーペンター（Photo by Kevin Mazur/Getty Images）
★02:00 PM
02:00 Max Styler（Yuma）
02:40 Disclosure（Outdoor Theatre）
02:45 Ethel Cain（Mojave）
02:50 Swae Lee（Sahara）
★03:00 PM
03:00 Kettama x Prospa x Josh Baker（Quasar）
03:05 Creepy Nuts（Gobi）
03:15 Gordo（Yuma）
★04:00 PM
04:00 Anyma（Coachella Stage）
04:00 Blood Orange（Mojave）
04:05 Sexyy Red（Sahara）
■2日目・4月19日（日）※日本時間
※以下の画像は現地時間
★08:00 AM
08:00 Los Hermanos Flores（Outdoor Theatre）
08:00 ZULAN（Sahara）
08:00 Kacey Musgraves（Mojave）
08:00 WHATMORE（Gobi）
08:00 Riordan（Yuma）
08:15 Mahmut Orhan（Yuma）
08:55 Fujii Kaze (藤井 風)（Mojave）
藤井 風（Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Coachella）
★09:00 AM
09:00 Hamdi（Sahara）
09:00 Devault（Quasar）
09:10 Alex G（Outdoor Theatre）
09:10 Luísa Sonza（Gobi）
09:25 Addison Rae（Coachella Stage）
09:30 Ben Sterling（Yuma）
09:50 Royel Otis（Mojave）
★10:00 AM
10:10 Blondshell（Outdoor Theatre）
10:15 \ØU$UK€ \UK1MAT$U（Sahara）
10:15 Geese（Gobi）
10:45 SOSA（Yuma）
★11:00 AM
11:00 GIVĒON（Coachella Stage）
11:00 Madeon（Quasar）
11:05 SOMBR（Outdoor Theatre）
11:05 Noga Erez（Gobi）
11:15 TEED（Sahara）
11:30 Taemin（Mojave）
11:50 Davido（Gobi）
★12:00 PM
12:00 Nine Inch Noize（Sahara）
12:15 Bedouin（Yuma）
12:15 DJ Snake x RL Grime x Flosstradamus（Quasar）
12:30 Labrinth（Outdoor Theatre）
12:55 PinkPantheress（Mojave）
★01:00 PM
01:00 The Strokes（Coachella Stage）
01:00 BIA（Gobi）
01:15 Adriatique（Sahara）
01:45 Boys Noize（Yuma）
01:45 DJ Snake x Knock2（Quasar）
★02:00 PM
02:10 Morat（Gobi）
02:15 Interpol（Mojave）
02:25 David Byrne（Outdoor Theatre）
02:35 WORSHIP（Sahara）
★03:00 PM
03:00 Armin van Buuren x Adam Beyer（Yuma）
03:25 Justin Bieber（Coachella Stage）
ジャスティン・ビーバー（Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella）
■3日目・4月20日（月）※日本時間
※以下の画像は現地時間
★08:00 AM
08:00 Tijuana Panthers（Coachella Stage）
08:00 Gigi Perez（Outdoor Theatre）
08:00 Girl Math (VNSSA x NALA)（Sahara）
08:00 &friends（Yuma）
08:00 Linska（Quasar）
08:05 COBRAH（Gobi）
08:15 MËSTIZA（Yuma）
08:25 Little Simz（Mojave）
08:45 Wet Leg（Coachella Stage）
★09:00 AM
09:05 BUNT.（Sahara）
09:15 CLIPSE（Outdoor Theatre）
09:15 Oklou（Gobi）
09:30 Carlita x Josh Baker（Yuma）
09:35 Suicidal Tendencies（Mojave）
★10:00 AM
10:00 LP Giobbi（Quasar）
10:10 Major Lazer（Coachella Stage）
10:10 Duke Dumont（Sahara）
10:30 Samia（Mojave）
10:30 Black Flag（Gobi）
10:45 Foster The People（Outdoor Theatre）
★11:00 AM
11:00 Röyksopp（Yuma）
11:10 Iggy Pop（Mojave）
11:10 flowerovlove（Gobi）
11:25 Mochakk（Sahara）
11:45 TOMORA（Gobi）
11:50 Young Thug（Coachella Stage）
★12:00 PM
12:00 Sara Landry's Blood Oath（Quasar）
12:30 WhoMadeWho（Yuma）
12:45 Laufey（Outdoor Theatre）
12:45 FKA twigs（Mojave）
★01:00 PM
01:05 Subtronics（Sahara）
01:05 The Rapture（Gobi）
02:00 Green Velvet x AYYBO（Yuma）
02:00 The Chats（Gobi）
02:10 KAROL G（Coachella Stage）
02:30 BIGBANG（Outdoor Theatre）
02:50 Kaskade（Sahara）
カロルG（Photo by Christopher Polk/Billboard）
BIGBANG（Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Coachella）
※各ステージの配信動画は、フェス開催日に合わせて公開予定
