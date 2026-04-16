「OptaSTATS」が大谷敬遠後の衝撃的なスタッツを公開した(C)Getty Images勝負を避けてもあまり効果はなさそうだ。現地時間4月14日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地メッツ戦に「1番・DH」として先発出場し、3打数無安打、1四球の内容で連続試合出塁記録を「48」へ更新。チームも息詰まる投手戦に2-1で競り勝ち、貯金を今季最多の「9（13勝4敗）」とした。【動画】大谷翔平も思わず反応「ちょっと待て」メッツ捕手が焦った珍