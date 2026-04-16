【S.H.Figuarts サム -Spring Missive-】 4月17日16時より予約開始 11月 発送予定 価格：13,200円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts サム -Spring Missive-」を通販サイト「プレミアムバンダム」にて4月17日16時より予約受付を開始する。発送は11月を予定し、価格は13,200円。 本商品はゲーム「崩壊：スターレイル」に登場する