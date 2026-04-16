【S.H.Figuarts サム -Spring Missive-】 4月17日16時より予約開始 11月 発送予定 価格：13,200円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts サム -Spring Missive-」を通販サイト「プレミアムバンダム」にて4月17日16時より予約受付を開始する。発送は11月を予定し、価格は13,200円。

本商品はゲーム「崩壊：スターレイル」に登場する「サム」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。ゲーム中のスペシャルカラーリングに合わせ装甲はホワイトメタリックに一新、装甲部にはグラデ―ション塗装が採用されている。全身にエングレービングマーキングが施され、台座も「春の贈り物」バージョンをイメージしたマーキング入りとなっている。

パーツの差し替えにより完全燃焼状態と通常状態の2パターンのフォームを再現できる。

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