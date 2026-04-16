【プラフィア ドアラ】 6月 発売予定 4月16日 予約受付開始 価格：3,960円 ピーエムオフィスエーは、ノンスケールプラモデル「プラフィア ドアラ」を6月に発売する。価格は3,960円。4月16日から予約受付を開始した。 本製品は1994年にデビューした中日ドラゴンズのキャラクター「ドアラ」をプラモデル化したもの。全高約10センチ