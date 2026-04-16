【プラフィア ドアラ】 6月 発売予定 4月16日 予約受付開始 価格：3,960円

ピーエムオフィスエーは、ノンスケールプラモデル「プラフィア ドアラ」を6月に発売する。価格は3,960円。4月16日から予約受付を開始した。

本製品は1994年にデビューした中日ドラゴンズのキャラクター「ドアラ」をプラモデル化したもの。全高約10センチで、ユニークで愛らしい表情や仕草を再現している。ユニフォームロゴと背番号はパーツに印刷されていて、顔の再現性は徹底的に追求したという。

ニッパーなしで組み立て可能なタッチゲートを採用するとともに、幅広い可動範囲で自然な立ち姿からアクロバットなどのポージングも可能。ハンドパーツ4種、バットやメガホン、フリップボードなどが付属し、フリップボードは直筆の文字4種と白紙の専用シール2枚が付属する。

この他台座にはポストカードなどを挟むことが可能で、中日ドラゴンズと「ドアラ」のイラスト入りバックパネル風カードが1枚付属する。希有でユニークな魅力を持つ彼を、プラモデルで手に取れる日が来た。

優しさとキャッチーさを感じさせる立ち姿

タッチゲートを採用

アクロバットもなんのその

台座に付属パーツを収納可能

ピーエムオフィスエーECサイト「PLUM WEB SHOP」購入特典：背景カード

(C)中日ドラゴンズ