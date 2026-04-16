お得な豚こま肉、よく買うけれどいつも同じ使い方になってしまう……。そんなときに試したいのが、パックのまま混ぜて焼くだけの新発想おかず。小麦粉を加えてぎゅっと押し固めれば、こま切れとは思えないごちそう感に。にんにくの香りが食欲をそそり、外はこんがり、中はほろり。がっつり食べられてコスパも抜群、リクエストが増えそうな一皿です！『豚こまのガーリックステーキ』のレシピ材料（2人分）豚こま切れ肉……300g グリ