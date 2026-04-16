【裏技】パックのまま混ぜて焼くだけ『豚こまガーリックステーキ』が圧倒的ごちそう感
お得な豚こま肉、よく買うけれどいつも同じ使い方になってしまう……。そんなときに試したいのが、パックのまま混ぜて焼くだけの新発想おかず。
小麦粉を加えてぎゅっと押し固めれば、こま切れとは思えないごちそう感に。にんにくの香りが食欲をそそり、外はこんがり、中はほろり。がっつり食べられてコスパも抜群、リクエストが増えそうな一皿です！
『豚こまのガーリックステーキ』のレシピ
材料（2人分）
豚こま切れ肉……300g
グリーンリーフの葉……2〜3枚
ミニトマト……4個
〈A〉
小麦粉……大さじ2
塩……小さじ1/2
〈B〉
にんにくのすりおろし……小さじ1/2
砂糖……小さじ2
しょうゆ……小さじ2
粗びき黒こしょう……小さじ1/4
水……大さじ2
サラダ油……大さじ1
作り方
（1）豚肉を成形する
豚肉は大きければちぎり、パックに戻し入れて（パックがない場合は、ラップでもOK）〈A〉を加え、フォークでよく混ぜる。ざっくり2等分に分けてラップをかぶせ、パックに強めに押しつけながら8×11cmほどの四角形に成形する。〈B〉は混ぜる。グリーンリーフはちぎる。ミニトマトはへたを取って横半分に切る。
（2）焼く
（1）の肉だねをへらなどで取り出してフライパンに並べ、サラダ油を回しかける。中火にかけ、そのまま4〜5分焼き、上下を返して4〜5分焼く。
（3）調味料をからめる
余分な脂を拭き、〈B〉を加えて煮立て、肉にからめるようにスプーンで煮汁をかけながら1分ほど煮つめる。グリーンリーフ、ミニトマトとともに器に盛る。
こぼれネタですが……。豚こまの大容量パックを購入したときは、豚こまに〈A〉を混ぜて成形し、冷凍ストックしておくと便利そうです。小麦粉を混ぜて押しつけることで、想像以上の密度に！ ほぐれる新食感です。
手もボウルも汚れないお手軽おかず。がっつりおいしく、家族みんなに喜ばれること間違いなしです♪
料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。