【裏技】パックのまま混ぜて焼くだけ『豚こまガーリックステーキ』が圧倒的ごちそう感

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お得な豚こま肉、よく買うけれどいつも同じ使い方になってしまう……。そんなときに試したいのが、パックのまま混ぜて焼くだけの新発想おかず。

小麦粉を加えてぎゅっと押し固めれば、こま切れとは思えないごちそう感に。にんにくの香りが食欲をそそり、外はこんがり、中はほろり。がっつり食べられてコスパも抜群、リクエストが増えそうな一皿です！

『豚こまのガーリックステーキ』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……300g
グリーンリーフの葉……2〜3枚
ミニトマト……4個

〈A〉
小麦粉……大さじ2 　
塩……小さじ1/2

〈B〉
にんにくのすりおろし……小さじ1/2 　
砂糖……小さじ2 　
しょうゆ……小さじ2 　
粗びき黒こしょう……小さじ1/4 　
水……大さじ2

サラダ油……大さじ1

作り方

（1）豚肉を成形する

豚肉は大きければちぎり、パックに戻し入れて（パックがない場合は、ラップでもOK）〈A〉を加え、フォークでよく混ぜる。ざっくり2等分に分けてラップをかぶせ、パックに強めに押しつけながら8×11cmほどの四角形に成形する。〈B〉は混ぜる。グリーンリーフはちぎる。ミニトマトはへたを取って横半分に切る。

（2）焼く

（1）の肉だねをへらなどで取り出してフライパンに並べ、サラダ油を回しかける。中火にかけ、そのまま4〜5分焼き、上下を返して4〜5分焼く。

（3）調味料をからめる

余分な脂を拭き、〈B〉を加えて煮立て、肉にからめるようにスプーンで煮汁をかけながら1分ほど煮つめる。グリーンリーフ、ミニトマトとともに器に盛る。

こぼれネタですが……。豚こまの大容量パックを購入したときは、豚こまに〈A〉を混ぜて成形し、冷凍ストックしておくと便利そうです。小麦粉を混ぜて押しつけることで、想像以上の密度に！　ほぐれる新食感です。

手もボウルも汚れないお手軽おかず。がっつりおいしく、家族みんなに喜ばれること間違いなしです♪

『オレンジページ』2026年3月17日より）

教えてくれたのは…
小田 真規子オダ マキコ
料理家

料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。

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