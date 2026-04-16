民間の信用調査会社「帝国データバンク岡山支店」によりますと、(株)レペルは、4月7日に岡山地裁より破産手続き開始決定を受けました。 【写真を見る】【倒産】給排水設備や水回り設備の工事などを手がける業者が破産手続き開始決定資材価格の高騰の影響で収益性が低迷同業者との受注競争が激化【帝国データバンク】 受注競争が激化 レペルは、2014年5月に設立された給排水・衛生工事業者です。住宅や建築物の