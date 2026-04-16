開催：2026.4.16 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 2 - 1 [ロイヤルズ] MLBの試合が16日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとロイヤルズが対戦した。 タイガースの先発投手はジャック・フラーティ、対するロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴで試合は開始した。 3回裏、9番 ジェーク・ロジャーズ 8球目を打ってライトへの犠牲フライでタイガー