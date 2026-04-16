開催：2026.4.16

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 2 - 1 [ロイヤルズ]

MLBの試合が16日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとロイヤルズが対戦した。

タイガースの先発投手はジャック・フラーティ、対するロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴで試合は開始した。

3回裏、9番 ジェーク・ロジャーズ 8球目を打ってライトへの犠牲フライでタイガース得点 DET 1-0 KC

5回表、9番 カイル・イズベル 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 DET 1-1 KC

8回裏、7番 ウェンセール・ペレス 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 2-1 KC

試合は2対1でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのカイル・フィネガンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロイヤルズのエリジャー・モーガンで、ここまで0勝1敗1S。タイガースのジャンセンにセーブがつき、0勝0敗4Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 10:08:11 更新