HYBE（ハイブ）のパン・シヒョク議長との親交を詐称し、13億ウォン（約1億4000万円）をだまし取った50代の作曲家が、控訴審でも懲役6年を宣告された。15日、法曹界によると、水原（スウォン）高等法院（高裁に相当）刑事1部（シン・ヒョンイル高裁判事）は、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反（詐欺）などの容疑で起訴された作曲家A被告の控訴を棄却し、原審の判決を維持した。音源サービス業などを運営していたA被告は2021