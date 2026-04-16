大ヒットマリッジコメディ『ミート・ザ・ペアレンツ』シリーズの最新作『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』が「近日」日本公開となることが決定した。あわせて、ウルトラティザー予告も解禁されている。ロバート・デ・ニーロ、ベン・スティラーらおなじみの面々が再集結し、さらにアリアナ・グランデが新たな火種として参戦する。配給は東和ピクチャーズ、東宝。 200