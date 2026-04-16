大ヒットマリッジコメディ『ミート・ザ・ペアレンツ』シリーズの最新作『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』が「近日」日本公開となることが決定した。あわせて、ウルトラティザー予告も解禁されている。ロバート・デ・ニーロ、ベン・スティラーらおなじみの面々が再集結し、さらにアリアナ・グランデが新たな火種として参戦する。配給は東和ピクチャーズ、東宝。

2001年公開の『ミート・ザ・ペアレンツ』は、“恋人の実家に挨拶に行く”という誰にでも起こり得るシチュエーションを、悪夢のような連続トラブルで描き、世界中を爆笑の渦に巻き込んだ。ロバート・デ・ニーロ演じる“最恐の義父候補”ジャックと、ベン・スティラー演じる“史上最もツイてない婿候補”グレッグの攻防はシリーズ化され、時代を超えて愛される人気コメディとなった。今回は15年ぶりの最新作となる。

監督・脚本を務めるのは、これまでシリーズ脚本にも携わってきたジョン・ハンバーグ。ロバート・デ・ニーロ、ベン・スティラーに加え、“完璧すぎる元カレ”役で強烈な印象を残したオーウェン・ウィルソンも再登場する。そして今回新たに加わるのが、映画『ウィキッド 永遠の約束』でも話題のアリアナ・グランデだ。ベン・スティラー演じるグレッグとテリー・ポロ演じるパムの息子ヘンリーが連れてくる、強烈なフィアンセのオリヴィアを演じる。

物語は、かつて恋人の父親に認められるため数々の“地獄の試練”をくぐり抜けてきたグレッグが、今度は“迎える側”に回るところから始まる。長い年月を経て、元CIAの頑固な義父ジャックとの関係もようやく落ち着きを見せていたはずだった。ところが、双子の息子ヘンリーがフィアンセのオリヴィアを家族に紹介するため実家を訪れることになり、再び逃げ場のない試練が幕を開ける。

解禁されたウルトラティザー予告では、シリーズの魅力である“最悪のご対面”が世代を超えて再発。ヘンリーがオリヴィアを家族に紹介した瞬間、“普通の顔合わせ”はじわじわ崩壊していく。象徴的なのは、ジャックがオリヴィアにいきなりウソ発見器を使って尋問を始めるシーンだ。ただの挨拶が一瞬で取り調べに変わる、このシリーズらしさ全開の幕開けとなっている。

母パムは、愛犬にもすぐ気に入られたオリヴィアを「頭もよくて魅力的」と好意的に受け入れている。一方で、息子ヘンリーを“ボクちゃん”と呼ぶほど溺愛するグレッグは、「純粋だから騙されている」と落ち着かない。さらにジャックも相変わらず人の本性を見抜こうとしており、過剰な警戒心を隠さない。そんななか、オリヴィアの“元FBIネゴシエーター”という予想外すぎる経歴や、「彼を父の縛りから解放する」という意味深なひと言が飛び出し、事態はどんどん不穏になっていく。

サイクリング中にレースを仕掛ける場面など、家族の中で張り合いがエスカレートしていく様子も描かれており、第1作を思わせるオマージュ演出もたっぷりだ。さらにラストでは、「お父様のことを知りたい」と迫るオリヴィアに対し、グレッグが「どうせ心を読んでくるんだろう！俺はピノキオじゃない、魔女め！」と絶叫。アリアナの『ウィキッド』を思わせる遊び心まで飛び出し、最後まで予測不能な笑いを畳みかける。

『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』は近日、日本公開。続報を待とう。