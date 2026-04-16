「フリーランスは仕事獲得のためにSNSに力を入れるべき」と言われがちだが、実際、独立したらSNSとどう付き合っていったらいいのだろうか。現役のクリエイターとして活躍する著者が、仕事につながる効果的なSNSの使い方を解説する。※本稿は、コンテンツクリエイターの斎藤充博『生きることがラクになる これからのフリーランス』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。フリーランスになったらSNSとどう付き合うべきか「フリ