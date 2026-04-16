「フリーランスは仕事獲得のためにSNSに力を入れるべき」と言われがちだが、実際、独立したらSNSとどう付き合っていったらいいのだろうか。現役のクリエイターとして活躍する著者が、仕事につながる効果的なSNSの使い方を解説する。※本稿は、コンテンツクリエイターの斎藤充博『生きることがラクになる これからのフリーランス』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。

フリーランスになったら

SNSとどう付き合うべきか

「フリーランスはSNSに力を入れないといけない」

こんなことを言う人ってけっこう多い。しかし言われてみて、率直に「イヤだなあ」と思う人もいるんじゃないだろうか。僕だってそうだ。

SNSって、本来は個人的などうでもいいことを話し合って、お互いの人となりをなんとなく知っていくツールだと思う。

僕が2008年に初めてTwitterに投稿したのは「チョコレートがおいしいのは言わずもガーナ」というダジャレだった。本当にどうでもいい内容だが、このくらいの温度感がSNSのあるべき姿だろう。そこへ仕事の話題を持ち込むなんて、趣味のサークルで仲よくなった人に保険の勧誘をされてしまった、みたいな感じがする。

SNSを眺めていると「仕事がたくさんあるフリーランス」として見られたいがために「今日もたくさんの発注を受けた！」「今月の売上は××万円！」なんて投稿を連発している人がいる。

仕事をたくさん抱えたフリーランスが、そんなことをいちいちつぶやくだろうか。たぶん「SNSの力の入れ方」みたいな情報商材でも買ってしまったのだろう。

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