◆米大リーグホワイトソックス―レイズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が１５日（日本時間１６日）、本拠のレイズ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場した。第１打席から２打席連続で四球を選び、リーグトップに並んだ。ＤＨでの出場は３月３０日のマーリンズ戦以来、１４試合ぶり２度目。初回１死の第１打席で右腕サルサーと対戦。フルカウントの６球目がはっきりと高めに