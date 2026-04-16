◆米大リーグフィリーズ―カブス（１５日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）カブスの今永昇太投手（３２）が敵地のフィリーズ戦に先発し、６回まで３安打１失点。自己最多タイの１１三振を奪う力投で今季初勝利の権利をゲットした。１１奪三振は２０２４年９月１６日アスレチックス戦に並ぶ自己最多タイとなった。防御率は２・４５。先頭ターナーに初回先頭打者アーチを許し、現地１０日のパイ