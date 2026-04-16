◆米大リーグ フィリーズ―カブス（１５日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

カブスの今永昇太投手（３２）が敵地のフィリーズ戦に先発し、６回まで３安打１失点。自己最多タイの１１三振を奪う力投で今季初勝利の権利をゲットした。１１奪三振は２０２４年９月１６日アスレチックス戦に並ぶ自己最多タイとなった。防御率は２・４５。

先頭ターナーに初回先頭打者アーチを許し、現地１０日のパイレーツ戦でマークした６イニング連続無安打は、伸ばすことは出来なかった。しかし、その後は直球、スプリット、スイーパーなど切れ味鋭く三振の山を築いた。９７球を投げストライク６７のストライク率６５・０％。中でも昨季２冠王となったシュワバーに対しては３打席連続空振り三振と手玉に取った。打線も７回までに１０点を挙げて援護している。

今季の今永は３月２９日のナショナルズ戦に５回０／３で４失点し敗戦投手になったが、４月５日ガーディアンズ戦が５回０／３を１失点、続くパイレーツ戦で６回無失点と、白星こそついていないが調子を上げてきた。