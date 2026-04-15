とちぎテレビ 気象庁と国土交通省は、大雨などに関する新たな防災気象情報の運用を５月２９日から始めます。住民の命を守る早い段階での避難につなげるため、警戒レベルを数値化するなど改善が図られます。 河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の４種類の災害に５段階の警戒レベルを設定し、これまで使われてきた「警報」「注意報」に加えて、数値化した警戒レベルを設定しています。例えば「大雨警報」は「レベル３大雨警報