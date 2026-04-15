とちぎテレビ

気象庁と国土交通省は、大雨などに関する新たな防災気象情報の運用を５月２９日から始めます。住民の命を守る早い段階での避難につなげるため、警戒レベルを数値化するなど改善が図られます。

河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の４種類の災害に５段階の警戒レベルを設定し、これまで使われてきた「警報」「注意報」に加えて、数値化した警戒レベルを設定しています。例えば「大雨警報」は「レベル３大雨警報」となり、数字を聞いただけで取るべき行動を直感的に分かるようにしています。

（宇都宮地方気象台 中根秀行気象情報官）「これまで県民の皆さんが災害時に取るべき避難行動が分かるように直感的に作られた警戒レベルと、気象庁が実際に出す防災気象情報の対応が分かりにくいという課題がありました」

今回から警戒レベル４の「危険警報」が新たに加わります。「土砂災害警戒情報」と呼ばれていたものが「レベル４土砂災害危険警報」となり、自治体が現在も発表している警戒レベル４の「避難指示」と数値が同じになるため、関係性が明確になり分かりやすくなります。

河川に関する情報はこれまでの「洪水」から「氾濫」と呼び方が変わり、河川事務所や県が管理する大きな川は「氾濫」、用水路などの小さな川は「大雨」に関する情報で警戒を伝えます。

「竜巻注意情報」「記録的短時間大雨」「線状降水帯」などの情報は、今後は「気象防災速報」の中に組み入れられます。住民は「速報」として情報を得ることで、よりすばやく行動を取ることが期待されます。

正式な運用開始日は、改正気象業務法などが施行される５月２９日としていますが、気象庁によりますと、システム切り替えの事情で、前日の２８日から新たな形式で情報が発表されるということです。