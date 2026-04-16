【小林至教授のマネーボールQ&A】#23【前回を読む】プロ野球予算、親会社の広告費で赤字補填は過去の話 華やかな世界の“裏側”を教えます【Q】プロ野球選手は成績や実績などに応じて年俸が決められます。では、監督の年俸はどんな基準で額が決まるのでしょうか？【A】結論から言えば、決まった基準はありません。ある意味ではどんぶり勘定ですが、前任者との比較に加え、「他球団と比べて見劣りする額は出せない」という球団