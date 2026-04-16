競泳女子平泳ぎの12年ロンドン五輪銀メダリストで28年ロサンゼルス五輪を目指している鈴木聡美（35＝ミキハウス）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。差し入れを巡り、ファンに注意喚起とお願いをした。【注意喚起とお願い】と題し「今朝、会社から私宛に差し入れが届いたと連絡を受けました。しかしながら、ドーピング等の危機回避のため『食品・飲料』といった口にするものは特に受け取らないと決めております。(※