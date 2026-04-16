競泳女子平泳ぎの12年ロンドン五輪銀メダリストで28年ロサンゼルス五輪を目指している鈴木聡美（35＝ミキハウス）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。差し入れを巡り、ファンに注意喚起とお願いをした。

【注意喚起とお願い】と題し「今朝、会社から私宛に差し入れが届いたと連絡を受けました。しかしながら、ドーピング等の危機回避のため『食品・飲料』といった口にするものは特に受け取らないと決めております。(※知り合いから貰う物（食品・ハンドクリームといった肌に触れる物も同様）にも常に細心の注意をはらっております。)」と説明。

そして、「受け取れないのは私も大変心苦しいですが、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします」と理解を求めた上で、「その代わり、XやInstagram等のSNSにおいて投稿に『いいね』を押してくれるだけで、私めちゃくちゃ頑張れます！」ともつづった。

鈴木は12年ロンドン五輪の200メートルで銀、100メートルで銅、400メートルメドレーリレーで銅メダルを獲得。24年パリ五輪では日本競泳界最年長の33歳で出場し、200メートルで4位に入った。今年3月の日本選手権で、50メートル、100メートルで2冠を達成、2種目で8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）と秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表入りをしている。