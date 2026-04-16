寝不足は、仕事や学業、スポーツなど、さまざまな場面でのパフォーマンスを低下させます。十分な睡眠がとれていないと、判断力や反応速度、持久力などが低下し、ミスやケガのリスクが高まります。日々の活動の質を保つためにも、睡眠とパフォーマンスの関係を正しく理解しておくことが大切です。ここでは、寝不足がパフォーマンスに及ぼす影響について解説します。 監修医師：後平 泰信（医療法人徳洲