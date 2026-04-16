仕事でミスが増える？ 『寝不足』によるパフォーマンス低下のサインとは【医師監修】

寝不足は、仕事や学業、スポーツなど、さまざまな場面でのパフォーマンスを低下させます。十分な睡眠がとれていないと、判断力や反応速度、持久力などが低下し、ミスやケガのリスクが高まります。日々の活動の質を保つためにも、睡眠とパフォーマンスの関係を正しく理解しておくことが大切です。ここでは、寝不足がパフォーマンスに及ぼす影響について解説します。

監修医師：

後平 泰信（医療法人徳洲会札幌もいわ徳洲会病院）

2009年に旭川医科大学医学部を卒業。循環器内科のスペシャリストとして、長年、札幌東徳洲会病院を中心に救急医療や心疾患の治療に従事。2023年には睡眠・無呼吸・遠隔医療センター長を歴任し、最新技術を用いた診療体制の構築に尽力。2024年より病院長に就任し、2025年10月の「札幌もいわ徳洲会病院」への名称変更。日本循環器学会 認定循環器専門医。日本睡眠学会 総合専門医・指導医。日本スポーツ協会公認 スポーツドクター。日本内科学会 認定内科医。

寝不足によるパフォーマンス低下の実態

寝不足は、仕事や学業、スポーツなど、さまざまな場面でのパフォーマンスを低下させます。十分な睡眠がとれていないと、判断力や反応速度、持久力などが低下し、ミスやケガのリスクが高まります。ここでは、寝不足がパフォーマンスに及ぼす影響について解説します。

仕事や学業への影響

寝不足の状態では、注意力が散漫になり、仕事や勉強での集中力が維持できなくなります。会議中に話を聞き逃す、資料の内容を理解するのに時間がかかる、計算ミスが増えるといった症状が現れることがあります。また、創造的な思考や問題解決能力も低下し、新しいアイデアを出すのが難しくなる場合があります。

学業においても、寝不足は学習効果を大きく損ないます。睡眠中には記憶の定着が行われるため、睡眠時間が不足すると、授業で学んだ内容が定着しにくくなります。試験前に徹夜で勉強するよりも、十分な睡眠をとったほうが記憶の定着が良いという研究結果も報告されています。

運動パフォーマンスと安全性の低下

寝不足は、運動時のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。反応速度が遅くなり、判断ミスが増えるため、スポーツや運転中の事故リスクが高まります。特に、瞬時の判断が求められる競技や、長時間の集中が必要な活動では、寝不足の影響が顕著に現れます。

また、疲労が蓄積すると筋力や持久力が低下し、ケガをしやすくなることも指摘されています。アスリートにとって睡眠は、トレーニングの効果を最大化し、身体の回復を促すために欠かせない要素です。一般の方でも、日常的に運動を行う場合は、十分な睡眠時間を確保することが重要です。

まとめ

寝不足は、単なる疲労感にとどまらず、身体的・精神的な健康に広範な影響を及ぼします。症状を放置せず、生活習慣の見直しや睡眠環境の改善を通じて、質の高い睡眠を確保することが重要です。自分に適した睡眠時間を見つけ、規則正しい生活リズムを保つことで、日常のパフォーマンスも向上します。症状が続く場合や、睡眠に関する悩みがある場合は、医療機関や専門家への相談を検討し、健やかな睡眠習慣を取り戻しましょう。

参考文献

厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」

厚生労働省 e-ヘルスネット「睡眠と生活習慣病との深い関係」

日本睡眠学会