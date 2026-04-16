被ると大人しくなるとSNSで話題の排水溝ネット。爪切り嫌いな猫さんに試してもらうと、とんでもないビジュアルに！？笑わずにはいられない光景が反響を呼んでいます。 注目の投稿は記事執筆時点で3.4万回再生を突破し、「古典的な銀行強盗の顔w」「可愛くておかしくてw最高です」「スターは違うなやっぱw」といったコメントが寄せられました。 爪切りをめぐっての攻防 YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日