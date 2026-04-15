ウリドキ（418A、名証ネクスト市場）。リユース事業を展開。個人と買取業者をマッチングする「C2B」サイトが主。取扱商品は、高級ブランド品や高級腕時計など。【こちらも】リユース業:買取王国が「増益基調」を維持する理由高級ブランドバッグ等々とは縁のない身としては、「多くの人はメルカリやヤオフクに持ち込む」ことさえ知らなかった。がそうした場合でも「偽物じゃないか」「値付けが難しいだろうな」「購入者とのトラ