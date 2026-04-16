バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督が、レアル・マドリードとの壮絶な撃ち合いを振り返った。15日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ準々決勝のセカンドレグが15日に行われ、バイエルンはレアル・マドリードに4−3で勝利。敵地でのファーストレグを2−1で制し、アドバンテージを手にした中で迎えた一戦は、開始40秒足らずで先制点を献上する衝撃的な