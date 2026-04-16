マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、これまでとは全く異なるトーンの作品となりそうだ。 ジョン・ワッツ監督が学園青春ものをベースに展開した3部作『スパイダーマン：ホームカミング』『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』から