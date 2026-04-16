「中日２−５広島」（１５日、バンテリンドーム）広島先発の栗林良吏投手がまたしても快投し、連敗が「４」で止まった。七回に２点を失い途中降板するも、ドラフト２位・斉藤汰直投手が１死二、三塁を無失点でプロ初ホールド。栗林は今季２勝目。二回に相手悪送球が絡んで先制。六回、スタメン復帰の小園海斗内野手とエレフリス・モンテロ内野手が連続適時二塁打。モンテロは八回には３号２ランを放った。新井監督の主な一問一