「中日２−５広島」（１５日、バンテリンドーム）

広島先発の栗林良吏投手がまたしても快投し、連敗が「４」で止まった。七回に２点を失い途中降板するも、ドラフト２位・斉藤汰直投手が１死二、三塁を無失点でプロ初ホールド。栗林は今季２勝目。二回に相手悪送球が絡んで先制。六回、スタメン復帰の小園海斗内野手とエレフリス・モンテロ内野手が連続適時二塁打。モンテロは八回には３号２ランを放った。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−栗林はテンポよく七回途中２失点。

「今日もナイスピッチングだった。また彼が（連敗を）止めてくれたのでね。ほんとに素晴らしいピッチングだったと思います」

−七回はピンチで斉藤汰を起用。

「もう決めてた」

−オール直球。

「すごく厳しい場面だったのでよく抑えたと思う。少しずつ自信にしていってもらいたいです」

−序盤はマラーに対し、足も絡めながら攻撃。

「みんな勇気を持ってスタートを切ってくれたと思います」

−モンテロは逆方向に本塁打。

「彼の魅力でもあるし、いいバッティングだったと思います」

（続けて）

「打者陣もすごい頑張ってくれたし、キク（菊池）と大盛の守備がすごく大きかったです。栗林もそうだし、選手みんなが連敗を止めるんだという気持ちでやってくれていたと思います」

−ビジターでの連敗も５でストップ。

「平日だけどたくさんの方が応援に来てくれた。久しぶりに勝ち試合をお見せすることができてうれしいです」