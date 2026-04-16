カレーチェーン『カレーハウスCoCo壱番屋』から、ココナッツミルクとスパイスが特徴の新メニューが登場する。2026年4月16日から売り出されるのは、「ケララチキンスパイスカレー」。ココイチで人気の「スパイスカレーシリーズ」の新作はいったいどんな味わいなのか。ココナッツ×スパイスの南インドカレー4月16日発売ケララチキンカレーまろやかなココナッツミルクと多様なスパイスが美味しい「ケララチキンスパイスカレー」。『