カレーチェーン『カレーハウスCoCo壱番屋』から、ココナッツミルクとスパイスが特徴の新メニューが登場する。2026年4月16日から売り出されるのは、「ケララチキンスパイスカレー」。ココイチで人気の「スパイスカレーシリーズ」の新作はいったいどんな味わいなのか。

ココナッツ×スパイスの南インドカレー 4月16日発売

ケララチキンカレー

まろやかなココナッツミルクと多様なスパイスが美味しい「ケララチキンスパイスカレー」。『ココイチ』のスパイスカレーシリーズの新メニューだ。

「南インドで親しまれてきた「ケララチキンスパイスカレー」の特徴を表現しつつ、すっきりとした味わいになっているという。

“すっきり”の理由はトマトにありそうだ。マスタードシード、クミンシード、コリアンダーなど数種類のスパイスに、まろやかなココナッツミルク、さわやかな辛みの青唐辛子を入れた味わい深いカレーソース。そこにトマトでほのかな酸味を加え、食べやすいスパイスカレーに仕上げたという。

4月といえど、だんだん気温も上がっている今日この頃。すっきりさっぱりカレーを食べられるのは嬉しい。

具材には、「ガーリックとブラックペッパーをきかせた、やわらかくも肉感を楽しめる大きめのチキン」（同社）とじゃがいもを使用。さらに甘酸っぱいニンジンのアチャール（インド風の漬け物）を添えることで、彩りとともに味の変化も楽しめるという。カレーの合間にアチャールを食べると、また気分も変わって最後まで楽しめそうだ。

4月16日（木）から数量限定で販売する新メニュー。ぜひこの機会に南インドの味を堪能したい。

「ケララチキンスパイスカレー」は税込1144円

■ケララチキンスパイスカレー 税込1144円

ケララチキンスパイスカレー 税込1144円

期間：2026年4月16日（木）から、なくなり次第終了

販売店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋

※一部店舗を除く

※一部店舗では価格が異なる

※テイクアウトは店内飲食価格＋税込54円

【画像】アチャールって何？ 南インドカレーをココイチで楽しむ（2枚）