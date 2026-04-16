メガネチェーン「OWNDAYS（オンデーズ）」は、悪用リスクがありコスト負担にもなる返品や交換を他社よりも積極的に受け付けている。一体なぜなのか。会長の田中修治さんの著書『社長がつまずくすべての疑問に答える本』（KADOKAWA）より、一部をお届けする――。写真＝iStock.com／simon2579※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／simon2579■「常連客」「リピーター」は経営の生命線Q．一度買ってくれたお客さんが、なかなか