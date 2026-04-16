【モデルプレス＝2026/04/16】女優の鈴木京香が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3」（毎週木曜よる9時〜※初回拡大スペシャル）が、16日よりスタートする。【写真】57歳女優「知性感じさせる」ノースリドレス姿◆鈴木京香主演「未解決の女」鈴木が主演を務める人気シリーズ「未解決の女」。Season2から6年の時を経て、黒島結菜との新バディが誕生し、待望の新章がスタートする。警視庁捜査