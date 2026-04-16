【未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3 第1話】理沙（鈴木京香）らが集まる「特命捜査対策室」第6係に日名子（黒島結菜）がやってくる
【モデルプレス＝2026/04/16】女優の鈴木京香が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3」（毎週木曜よる9時〜※初回拡大スペシャル）が、16日よりスタートする。
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鈴木が主演を務める人気シリーズ「未解決の女」。Season2から6年の時を経て、黒島結菜との新バディが誕生し、待望の新章がスタートする。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する主人公・文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、エリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島）が【文字】を糸口に未解決事件を捜査する爽快ミステリーとなっている。
鈴木、黒島のほか、宮世琉弥、山内圭哉、武田玲奈、草川直弥（ONE N’ ONLY）、井上翔太、りょう、内藤剛志、皆川猿時、遠藤憲一、沢村一樹らが出演する。
文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）をはじめ、文書捜査のプロが集まる警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係。文字を糸口に数多くの未解決事件を解決してきた彼らだが、今や係長になる者すら現れず、とうとう部署の廃止が決定。文字通り、風前の灯火の状態にあった。
そこへ突然、警察庁のキャリア組・陸奥日名子（黒島結菜）が6係を訪ねてくる。親友・水原弘美（影山優佳）が謎の転落死を遂げた【3年前の未解決事件】を、独自に追い続けているという日名子。彼女はつい先日、事件との関連が疑われる不審者が持っていたものと同じ型で、奇しくも3年前にフリマアプリに出品された中古カメラを偶然入手。中を調べたところ、「目を塞グ」「口を塞イで しン臓を 止めル」など、不気味な文言が並ぶ2通の脅迫文を撮影したフィルムを発見したという。
その矢先のことだ。この脅迫文と酷似した手口の猟奇殺人事件が、2件連続で発生する。理沙、夏目征也（宮世琉弥）、草加慎司（遠藤憲一）ら6係の面々は、日名子とともに捜査に参加。1件目の被害者が残した謎深きダイイングメッセージを手がかりに、事件の真相に迫ろうとするが、捜査は難航を極め…。
（modelpress編集部）
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◆鈴木京香主演「未解決の女」
鈴木が主演を務める人気シリーズ「未解決の女」。Season2から6年の時を経て、黒島結菜との新バディが誕生し、待望の新章がスタートする。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する主人公・文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木）と、エリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島）が【文字】を糸口に未解決事件を捜査する爽快ミステリーとなっている。
◆「未解決の女」第1話あらすじ
文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）をはじめ、文書捜査のプロが集まる警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係。文字を糸口に数多くの未解決事件を解決してきた彼らだが、今や係長になる者すら現れず、とうとう部署の廃止が決定。文字通り、風前の灯火の状態にあった。
そこへ突然、警察庁のキャリア組・陸奥日名子（黒島結菜）が6係を訪ねてくる。親友・水原弘美（影山優佳）が謎の転落死を遂げた【3年前の未解決事件】を、独自に追い続けているという日名子。彼女はつい先日、事件との関連が疑われる不審者が持っていたものと同じ型で、奇しくも3年前にフリマアプリに出品された中古カメラを偶然入手。中を調べたところ、「目を塞グ」「口を塞イで しン臓を 止めル」など、不気味な文言が並ぶ2通の脅迫文を撮影したフィルムを発見したという。
その矢先のことだ。この脅迫文と酷似した手口の猟奇殺人事件が、2件連続で発生する。理沙、夏目征也（宮世琉弥）、草加慎司（遠藤憲一）ら6係の面々は、日名子とともに捜査に参加。1件目の被害者が残した謎深きダイイングメッセージを手がかりに、事件の真相に迫ろうとするが、捜査は難航を極め…。
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