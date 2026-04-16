マスコミを使った情報戦吉村洋文大阪維新の会代表（50）が打ち出した３度目の「大阪都構想」の是非について、主導する『大阪維新の会』の内部で歪みが生じている。維新の会の大阪市議団は、３月の法定協議会設置議案の提出に反発。提出は見送られた。横山英幸大阪市長（44）が市議団と吉村洋文代表との間に入るも、両者の溝は埋まらなかった。４月に入り、吉村氏が都構想の住民投票の対象が府民全体に及ぶ可能性に言及したことで、