本日4月16日は、モデルに俳優、歌手、そして映画監督と、多方面でその才能を発揮している池田エライザの30回目の誕生日だ。今回はそんな彼女がさまざまな表情、姿を見せるInstagramから、29歳の1年を振り返りたい。【写真】池田エライザ、かわいいミニスカ制服姿にへそ出しキャミ姿も（全13枚）■ 高校生役の浴衣姿＆ミニスカ制服姿にファン「かわいい」昨年6月には、池田の主演したSF映画『リライト』が公開された。本作で池