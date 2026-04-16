＜本日誕生日＞池田エライザ、美しすぎるインスタで1年振り返り！ ミニスカ制服姿にドレス姿も
本日4月16日は、モデルに俳優、歌手、そして映画監督と、多方面でその才能を発揮している池田エライザの30回目の誕生日だ。今回はそんな彼女がさまざまな表情、姿を見せるInstagramから、29歳の1年を振り返りたい。
【写真】池田エライザ、かわいいミニスカ制服姿にへそ出しキャミ姿も（全13枚）
■ 高校生役の浴衣姿＆ミニスカ制服姿にファン「かわいい」
昨年6月には、池田の主演したSF映画『リライト』が公開された。本作で池田は2019年現在と10年後を何度も行き来する女子高生のヒロイン・美雪を演じた。Instagramでは、撮影中のオフショットを多数公開しており、夏祭りシーンの浴衣姿のほか、学生時代シーンの学生服姿も公開している。
コメント欄には「大好き着物かわいいですね」「女子高生いけます」「最高に可愛い」「どの角度からも美しい」といった称賛が寄せられている。
■ もこもこマフラー＆ぱっつん前髪のどアップショット！
今年1月期には、中村倫也の主演ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）に出演していた池田。中村演じるプロデューサーが、落ちこぼれ練習生7人で結成されたアイドル・グループNAZEを成功に導いていく過程を描いた本作で、池田はNAZEのマネジャー、遠藤水星を演じていた。いよいよ放送がスタートする同月16日には、「私たちの、そして観てくださる皆様との物語が始まりますね」「皆様、よろしくお願いします！」と呼びかけ、もこもこのマフラー姿でのどアップショットを公開。
コメント欄には視聴報告のほか、「パッツン前髪がかわいい」「撃ち抜かれる美しさ最高キュート癒されます」「やば、、かわいすぎる、、」といった声も寄せられた。
■ “推しポケモン”にかこまれご満悦
Nintendo Switch2のソフト『Pokémon LEGENDS Z-A』のCMに出演していた池田。Instagramには、「撮影1日目にポケモンチームの方々が『好きなポケモンは何ですか？』と聞いてくださったので、 メタグロスです！！！ と答えたら、2日目にダンバル、メタング、メタグロスをプレゼントしてくださり、 一生、ついていきます！！！と思いました」と喜びの報告。
ダンバル、メタングを手にし、メタグロスを頭に乗せ、ご満悦の表情を浮かべるショットを公開した。「ずーっと共に旅をしてきた相棒たち。かわいい。 ポケモンチームの皆さんのあたたかさと、粋な計らいに心から感謝です」とうれしそうにつづっている。
ELAIZA（池田エライザ）、へそ出し＆キャミ姿で熱唱！
■ シックなワンショルドレス姿が美しい！
昨年10月に開催された東京国際映画祭で、エシカル・フィルム賞の審査員長を務めた池田。Instagramではこのことを報告し、「レッドカーペットお邪魔しました」と、シックな黒いワンショルダーのドレスでのオフショットを公開した。
すまし顔でカメラに瞳を向ける池田の姿には「かわいすぎる、、美しい、、」「とってもお綺麗です」「艶っぽい」「どんどん綺麗になって来てる気がする」といった声が寄せられている。
■ へそ出しキャミソール姿で熱唱！
演技の仕事のほか、「ELAIZA」名義での歌手活動も精力的にこなしている池田。昨年には「テキトーLOVE」と「fantasy」という2曲をデジタル配信でリリースしている。昨年7月には「ELAIZA LIVE 2025 DIVE」を開催した。
そんな池田はライブ後、マネジャーに撮影してもらったというステージショットを公開。へそ出しのキャミソールルックのアクティブな姿の池田が、バックバンドを従えて歌う姿、エレキギターを手に弾き語りする姿のほか、バンドメンバーと円陣を組むバックステージでの光景も公開している。
引用：「池田エライザ」Instagram（＠elaiza_ikd）
【写真】池田エライザ、かわいいミニスカ制服姿にへそ出しキャミ姿も（全13枚）
■ 高校生役の浴衣姿＆ミニスカ制服姿にファン「かわいい」
昨年6月には、池田の主演したSF映画『リライト』が公開された。本作で池田は2019年現在と10年後を何度も行き来する女子高生のヒロイン・美雪を演じた。Instagramでは、撮影中のオフショットを多数公開しており、夏祭りシーンの浴衣姿のほか、学生時代シーンの学生服姿も公開している。
■ もこもこマフラー＆ぱっつん前髪のどアップショット！
今年1月期には、中村倫也の主演ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）に出演していた池田。中村演じるプロデューサーが、落ちこぼれ練習生7人で結成されたアイドル・グループNAZEを成功に導いていく過程を描いた本作で、池田はNAZEのマネジャー、遠藤水星を演じていた。いよいよ放送がスタートする同月16日には、「私たちの、そして観てくださる皆様との物語が始まりますね」「皆様、よろしくお願いします！」と呼びかけ、もこもこのマフラー姿でのどアップショットを公開。
コメント欄には視聴報告のほか、「パッツン前髪がかわいい」「撃ち抜かれる美しさ最高キュート癒されます」「やば、、かわいすぎる、、」といった声も寄せられた。
■ “推しポケモン”にかこまれご満悦
Nintendo Switch2のソフト『Pokémon LEGENDS Z-A』のCMに出演していた池田。Instagramには、「撮影1日目にポケモンチームの方々が『好きなポケモンは何ですか？』と聞いてくださったので、 メタグロスです！！！ と答えたら、2日目にダンバル、メタング、メタグロスをプレゼントしてくださり、 一生、ついていきます！！！と思いました」と喜びの報告。
ダンバル、メタングを手にし、メタグロスを頭に乗せ、ご満悦の表情を浮かべるショットを公開した。「ずーっと共に旅をしてきた相棒たち。かわいい。 ポケモンチームの皆さんのあたたかさと、粋な計らいに心から感謝です」とうれしそうにつづっている。
ELAIZA（池田エライザ）、へそ出し＆キャミ姿で熱唱！
■ シックなワンショルドレス姿が美しい！
昨年10月に開催された東京国際映画祭で、エシカル・フィルム賞の審査員長を務めた池田。Instagramではこのことを報告し、「レッドカーペットお邪魔しました」と、シックな黒いワンショルダーのドレスでのオフショットを公開した。
すまし顔でカメラに瞳を向ける池田の姿には「かわいすぎる、、美しい、、」「とってもお綺麗です」「艶っぽい」「どんどん綺麗になって来てる気がする」といった声が寄せられている。
■ へそ出しキャミソール姿で熱唱！
演技の仕事のほか、「ELAIZA」名義での歌手活動も精力的にこなしている池田。昨年には「テキトーLOVE」と「fantasy」という2曲をデジタル配信でリリースしている。昨年7月には「ELAIZA LIVE 2025 DIVE」を開催した。
そんな池田はライブ後、マネジャーに撮影してもらったというステージショットを公開。へそ出しのキャミソールルックのアクティブな姿の池田が、バックバンドを従えて歌う姿、エレキギターを手に弾き語りする姿のほか、バンドメンバーと円陣を組むバックステージでの光景も公開している。
引用：「池田エライザ」Instagram（＠elaiza_ikd）