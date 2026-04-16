ヘンリー王子とともにオーストラリア訪問をスタートさせたメーガン妃。この後開催される女性限定の高級リトリート「HER BEST LIFE RETREAT」のチケットが売れ残っているという。【写真】ウィリアム皇太子＆キャサリン妃と子どもたち、イースター礼拝に勢ぞろい話題となっているのは、現地のポッドキャスト「Her Best Life」が企画した2泊3日のリトリート企画。シドニーの高級ホテル、インターコンチネンタル・シドニー・クージ