メーガン妃がメインゲストの高級女子旅イベント、客室が埋まらない見通し
ヘンリー王子とともにオーストラリア訪問をスタートさせたメーガン妃。この後開催される女性限定の高級リトリート「HER BEST LIFE RETREAT」のチケットが売れ残っているという。
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話題となっているのは、現地のポッドキャスト「Her Best Life」が企画した2泊3日のリトリート企画。シドニーの高級ホテル、インターコンチネンタル・シドニー・クージービーチで現地時間4月17日から19日の日程で開催され、参加者は朝のヨガクラスや、刺激的な女性たちによるパネルディスカッション、食事会、ディスコパーティーに参加できるほか、ホテルのプールやビーチも利用できるそう。
メーガン妃は17日に開催される「携帯電話持ち込み禁止」のガラディナーにメインゲストとして出席し、参加者とともに「女子トーク」を交わすほか、写真撮影にも応じるようだ。ツインルーム利用の「スタンダード体験」は一人1400ポンド（約30万円）、個室を利用できる「VIP体験」は1700ポンド（約36.5万円）と高額に設定されている。
Mail Onlineによれば、この企画は300名限定の「少人数制」とされており、主催者側は3月23日に完売したと伝えていたものの、4月6日にHer Best Lifeのウェブサイトにて数室追加販売されると発表。またリトリート開始の3日前である日本時間14日にも、公式インスタグラムが更新され、「VIP体験」とみられるシングルルーム3室と、「スタンダード体験」が適用されるとみられるダブルルーム2室が予約可能であると、最終のアナウンスがなされた。
なお、このイベントの売り上げは、チケット代だけで100万ドル（約1億6000万円）に達する見込み。メーガン妃はメインゲストとして、18万5000ポンド（約4000万円）受けとるとも囁かれており、今回のオーストラリア訪問は「金儲け」と「宣伝」が目的だと批判する向きもあるようだ。
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話題となっているのは、現地のポッドキャスト「Her Best Life」が企画した2泊3日のリトリート企画。シドニーの高級ホテル、インターコンチネンタル・シドニー・クージービーチで現地時間4月17日から19日の日程で開催され、参加者は朝のヨガクラスや、刺激的な女性たちによるパネルディスカッション、食事会、ディスコパーティーに参加できるほか、ホテルのプールやビーチも利用できるそう。
Mail Onlineによれば、この企画は300名限定の「少人数制」とされており、主催者側は3月23日に完売したと伝えていたものの、4月6日にHer Best Lifeのウェブサイトにて数室追加販売されると発表。またリトリート開始の3日前である日本時間14日にも、公式インスタグラムが更新され、「VIP体験」とみられるシングルルーム3室と、「スタンダード体験」が適用されるとみられるダブルルーム2室が予約可能であると、最終のアナウンスがなされた。
なお、このイベントの売り上げは、チケット代だけで100万ドル（約1億6000万円）に達する見込み。メーガン妃はメインゲストとして、18万5000ポンド（約4000万円）受けとるとも囁かれており、今回のオーストラリア訪問は「金儲け」と「宣伝」が目的だと批判する向きもあるようだ。