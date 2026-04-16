中東に位置する世界有数の海上輸送ルート「ホルムズ海峡」。ここは、世界の原油の約2割が通過する重要な航路であり、石油の供給に大きな影響を及ぼすと言われている。2026年4月現在、この海峡を巡って緊張状態が続き、世界の原油供給への影響が懸念されている。日本でも政府が石油の備蓄放出を決定し実施するなど対応に動いている。この世界情勢は、私たちの暮らしにも影響が。このまま緊張が続けば、原油価格の高騰だけでなく、ナ