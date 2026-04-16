木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第2話が今夜放送。あゆみ（木南）は、Kei（高杉真宙）がどこの誰だったかを調べる約束をする。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第2話あゆみ（木南晴夏）にプレッシャーをかける渉（中村俊介）本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、